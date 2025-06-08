Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kuzey Yıldızı Mahallesi Kocasinan Paşa Sokak'taki bir binanın önünde Murat Ş. (35) ile yeğeni Nejmi B'nin (18) yanına gelen Oğuzhan T. (31) ve Ali Ç. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ç. pompalı tüfeğin kabzası ile Nejmi B'nin yüzüne vurdu, Murat Ş'ye ise silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Nejmi B ile Murat Ş, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.