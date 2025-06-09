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        Samsun'da 12 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da 12 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:15
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        Samsun'da 12 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da 12 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zihinsel engelli kardeşine yönelik cinsel istismar suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır firari olarak aranan U.E'yi (60) yakalamak için çalışma yürüttü.

        Ekipler, firarinin uzun yıllar farklı adreslerde kaldığını, başka bir kimliğe bürünerek gizlendiğini ve çevresine kendini farklı isimle tanıttığını tespit etti.

        Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, kardeşini otogara almak için giden firarinin kullandığı aracı Havza ilçesinde durdurdu.

        Araçta yakalanan hükümlü, adli mercilerce cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan firarinin bir çiftlikte hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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