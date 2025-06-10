Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        TEKKEKÖYFEST, 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek Tekkeköy Eğitim Festivali (TEKKEKÖYFEST), 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:36 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEKKEKÖYFEST, 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek Tekkeköy Eğitim Festivali (TEKKEKÖYFEST), 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Tekkeköy Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek festival kapsamında 19 Mayıs Ortaokulu ve Tekkeköy Meydanı'nda çeşitli etkinlikler yapılacak.

        Festivalde TÜBİTAK, eTwinning, Erasmus+ projeleri ile okul içi projelerin tanıtıldığı stantlar, akıl ve zeka oyunları, matematik temelli eğitsel oyunlar, yüz boyama ve balon şişirme gibi aktiviteler, özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı gösteriler, palyaço gösterileri, interaktif eğlence alanları ve kostümleriyle öğrencilere hediyeler sunan tiyatro oyuncusu veliler yer alacak.

        Yazarlar ile öğrencileri buluşturacak "Okur-Yazar Buluşması" ile Ateşböceği Etkinlik Tırı da festivalin ilk günü öğrencilerle buluşacak.

        Festivalin ilk günü, saat 19.00'da Tekkeköy Meydanı'nda düzenlenecek açık hava sinema etkinliği ile sona erecek.

        Festivalin ikinci günü ise eğitsel oyunlar, grup çalışmaları ve oryantiring faaliyeti olacak. İlçedeki liselerin tanıtım stantları aracılığıyla "Lise Tanıtım Günü" düzenlenecek, öğrencilere yönelik rehberlik ve eğitim planlamaları konusunda bilgilendirme yapılacak.

        Festival, müzik öğretmenlerinin kapanış konseriyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        İngiltere ve dört müttefikinden 2 İsrailli bakana yaptırım kararı
        İngiltere ve dört müttefikinden 2 İsrailli bakana yaptırım kararı
        Kamu işçisinin zam pazarlığı
        Kamu işçisinin zam pazarlığı
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        10 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"

        Benzer Haberler

        Yüksel Yıldırım: Arnavut stoper Enea Mihaj ile anlaşmaya vardık
        Yüksel Yıldırım: Arnavut stoper Enea Mihaj ile anlaşmaya vardık
        Samsun'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaralandı
        Samsun'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaralandı
        Havza'da traktör ile otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Havza'da traktör ile otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karadeniz'de sürü halinde dolaşan yunuslar dronla görüntülendi
        Karadeniz'de sürü halinde dolaşan yunuslar dronla görüntülendi
        Samsun'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi
        Samsun'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi