Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişi yakalandı

Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile ona yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekildiğine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

Bir adayı kopya düzeneğiyle girdiği sınavda suçüstü yakalayan polis, sistem üzerinden kopya veren ve zanlının üzerine sistemi kuran 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 3 casus kulaklık, 2 kulaklık düzeneği, 2 yaka kamerası, 2 SIM kartlı verici, 2 Wi-Fi internet paylaşım cihazı, 2 cep telefonu, kulaklık pili, makas, elektrik bandı, sargı bezi, 2 şarj kablosu, kese, şarj başlığı, 2 cımbız ile 6 SIM kart ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.