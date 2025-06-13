Samsun'da 23 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

Adreslerde arama yapan ekipler, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 23 bin makaron sigara, 400 kaçak makaron, 3 kilogram kaçak tütün, ruhsatsız tabanca ve 55 fişek ele geçirdi.

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