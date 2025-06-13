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        Samsun'da 23 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, 23 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:11
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        Samsun'da 23 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda, 23 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 23 bin makaron sigara, 400 kaçak makaron, 3 kilogram kaçak tütün, ruhsatsız tabanca ve 55 fişek ele geçirdi.

        Operasyon gözaltına alınan 2 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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