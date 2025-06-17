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        Samsun'da tırla çarpışan canlı hayvan yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Samsun'da tırla çarpışan canlı hayvan yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:20 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:42
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        Samsun'da tırla çarpışan canlı hayvan yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'da tırla çarpışan canlı hayvan yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Ali G'nin (48) kullandığı 55 AKD 652 plakalı kamyonetle sürücüsü öğrenilemeyen 55 AFF 268 plakalı tır, İlkadım ilçesi Anadolu Bulvarı'nda çarpıştı.

        Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Ali G, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazada kamyonette taşınan 4 büyükbaş hayvan da yaralandı. Yol kenarına çıkarılan hayvanlar hortumla serinletilmeye çalışıldı.

        Polis ekipleri, yaralı hayvanların veteriner kontrolü için Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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