Samsun'da bir kişinin aracında ve üzerinde uyuşturucu bulundu

Şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında E.A'nın (37) üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişinin üzerinde ve aracında uyuşturucu ele geçirildi.

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