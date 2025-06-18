Tekkeköy'de özel gereksinimli bireylerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde özel gereksinimli bireylerin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Akay Narin Özel Bakım Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli bireylerin yıl boyunca hazırladıkları eserler, merkezin bahçesinde düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Sergide, Tekkeköy Halk Eğitimi Merkezi ve görsel sanatlar öğretmeni Cemile Çetinkaya Aslan'ın rehberliğinde yürütülen kurslarda yapılan yağlı boya tablo, taş boyama çalışması, yazma ve el işleri gibi eserler yer aldı.

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, buradaki konuşmasında, kurs faaliyetleri sayesinde özel gereksinimli bireylerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması, sosyal ve kültürel etkinlikler vasıtasıyla da moral ve motivasyonlarının artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Merkezin müdürü Akay Narin ise yalnızca bakım hizmeti sunmanın ötesinde bireylerin potansiyelini açığa çıkarmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve toplumsal yaşama aktif biçimde katılımlarını teşvik etmeyi hedeflediklerini belirterek, sergilenen eserlerin bu anlayışın örneklerinden olduğunu kaydetti.