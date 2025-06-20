Hollywood'un romantik komedisi "Singin' in the Rain" müzikali sanatseverlerle buluşacak

ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Hollywood sinemasının romantik komedisi "Singin' in the Rain" (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) müzikalinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Hollywood sinemasının önemli müzikali "Singin' in the Rain", Samsun Devlet Opera ve Balesince sahneye taşınıyor.

Bestesi Nacio Herb Brown ve Arthur Freed'e, sözleri Betty Comden ve Adolph Green'e ait eserin müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini Kıvanç Tepe, koro şefliğini de Maria Chekriekchieva üstleniyor.

Başkemancılığını Didem Tepe'nin yapacağı eserin koreografisi Yunus Emre Örgüt, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Tayfun Çebi, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yarın saat 20.00'deki Türkiye prömiyerinin ardından 22 Haziran Pazar günü 20.00'de yeniden beğeniye sunulacak.

Son derece şirin ve keyifli bir eser sahneleyeceklerini dile getiren Büyüktürkoğlu, "Seyircinin müthiş müziklerle, harika danslarla, çok iyi solistlerle, iyi oyunculuklarla estetik olarak son derece doyurucu bir performansla karşılaşacağı bir eser izleyeceğiz ancak bu, bir sabun köpüğü değil. Burada görünenin ardındaki derin gerçekliği görebiliyoruz. Her ne kadar hafif bir komedi gibi kulağa gelse de burada önemli olan insanların gerçeği, samimiyeti, içtenliği, dürüstlüğü araması ve onu bulduğu zaman da ona dört elle sarılmak için maneviyatı, vicdanı rahatlıkla hissedebildiği, keşfedildiği an ona yönelmesi ile ilgili bir müzikal." ifadelerini kullandı.

Büyüktürkoğlu, eserin sessiz filmden sesli filme geçiş dönemini ele aldığını, sessiz film starı Don Lockwood'un, Lina Lamont ile çatışmalı iş ilişkisini ve Hollywood dünyasına tiyatrodan katılmaya çalışan Kathy Selden ile ilişkisini romantik komedi diliyle anlattığını belirtti.

Sanatseverleri keyifli iki saatin beklediğine işaret eden Büyüktürkoğlu, "Mutlu olarak ayrılacaklar, eminim hatta defalarca görmek isteyecekler hatta bazı replikler küçük misafirlerimizin aklında kalıp tekrar edeceklerdir." dedi.

Güvenlik önlemleri dahilinde kurulan sistemle sahnede yağmur yağacağını anlatan Büyüktürkoğlu, "Oyuncular ıslanacak. Uzun çalışmalar, araştırmalar yapıldı. Ciddi bir iş sahnede yağmur yağması, ekip son derece ciddiye alarak dikkatle çalıştı ve çok keyifli bir sahneye dönüştü. Öncelikle iş güvenliği bizim için de önemli olan ama estetik olarak son derece iyi bir şey çıktı ortaya, sahnede yağmur yağdırdık." diye konuştu.

- 160 kişi görev alacak

SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan da bu müzikalin hayalini kurduklarını, kolay bir iş olmadığını söyledi.

Orkestra, sahne üstündeki sanatçılar ve teknik personel dahil 160 kişilik çok iyi bir ekip kurduklarına dikkati çeken Salcan, "Türkiye'de ilk defa yapılacak bir eser, farklı teknikler uyguluyoruz. İlk defa belki Türkiye'de bir sahnede yağmur yağacak. Tam bir müzikal. Yorulduk ama çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Seyircilerimizi bekliyoruz." dedi.