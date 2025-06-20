Samsun ve çevre illerdeki okullarda karne törenleri düzenlendi

Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Çankırı ve Kastamonu'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı, okullarda düzenlenen karne törenleri ile sona erdi.

Samsun'da 1062 okulda 22 bin 584 öğretmen ve 262 bin 443 öğrenci karne sevinci yaşadı.

TOBB İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğrencilere karnelerini verdi.

Ağar, eğitim öğretim yılını öğrencilere karne vererek tamamladıklarını belirterek, "Samsun'da 262 binin üzerinde öğrencimize karnelerini veriyoruz. 22 binin üzerinde öğretmenimizle, personelimizle eğitim öğretim yılını tamamlıyoruz. Okul öncesinden ilkokullarımıza, ortaokullarımıza kadar, liselerden meslek liselerimiz, özel eğitim okullarımız, özel eğitim sınıflarımız, evde eğitim hizmetlerimize kadar farklı alanlarda öğrencilerimize eğitim öğretim hizmetini tamamladık." dedi.

Bu eğitim öğretim yılının, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye adlandırılan eğitim programının hayata geçirildiği yıl olduğunu vurgulayan Ağar, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, alanlarda gösterdiği gelişim hepimiz için gurur kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.

- Çorum

Çorum'da da 487 okulda 86 bin 507 öğrenci ve 7 bin 712 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

Öğrenciler, karnelerini okullarda düzenlenen törenlerle aldı.

Vali Ali Çalgan, Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Çalgan, daha sonra öğrencilere karne ve hediye dağıttı.

Çocuklara tatili dinlenerek geçirmelerini tavsiye eden Çalgan, "Çok fazla kapalı alanlarda kalmayın. Parklarda, bahçelerde olun. Güneşten en fazla istifade eden siz olun. Uykunuza dikkat edin, bol bol enerji toplayıp okula öyle dönün." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

- Amasya

Amasya ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 53 bin 631 öğrenciye karneleri verildi.