Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun ve çevre illerdeki okullarda karne törenleri düzenlendi

        Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Çankırı ve Kastamonu'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı, okullarda düzenlenen karne törenleri ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:59 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun ve çevre illerdeki okullarda karne törenleri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Çankırı ve Kastamonu'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı, okullarda düzenlenen karne törenleri ile sona erdi.

        Samsun'da 1062 okulda 22 bin 584 öğretmen ve 262 bin 443 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        TOBB İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğrencilere karnelerini verdi.

        Ağar, eğitim öğretim yılını öğrencilere karne vererek tamamladıklarını belirterek, "Samsun'da 262 binin üzerinde öğrencimize karnelerini veriyoruz. 22 binin üzerinde öğretmenimizle, personelimizle eğitim öğretim yılını tamamlıyoruz. Okul öncesinden ilkokullarımıza, ortaokullarımıza kadar, liselerden meslek liselerimiz, özel eğitim okullarımız, özel eğitim sınıflarımız, evde eğitim hizmetlerimize kadar farklı alanlarda öğrencilerimize eğitim öğretim hizmetini tamamladık." dedi.

        Bu eğitim öğretim yılının, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye adlandırılan eğitim programının hayata geçirildiği yıl olduğunu vurgulayan Ağar, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, alanlarda gösterdiği gelişim hepimiz için gurur kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.

        - Çorum

        Çorum'da da 487 okulda 86 bin 507 öğrenci ve 7 bin 712 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

        Öğrenciler, karnelerini okullarda düzenlenen törenlerle aldı.

        Vali Ali Çalgan, Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Çalgan, daha sonra öğrencilere karne ve hediye dağıttı.

        Çocuklara tatili dinlenerek geçirmelerini tavsiye eden Çalgan, "Çok fazla kapalı alanlarda kalmayın. Parklarda, bahçelerde olun. Güneşten en fazla istifade eden siz olun. Uykunuza dikkat edin, bol bol enerji toplayıp okula öyle dönün." ifadelerini kullandı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

        - Amasya

        Amasya ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 53 bin 631 öğrenciye karneleri verildi.

        Amasya Vali Yardımcısı Yüksel Ünal ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Ünal, eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilere emek veren öğretmenler, okul görevlileri ve velileri tebrik etti.

        Eğitimin anaokulundan başlayıp üniversiteye uzanan uzun bir süreç olduğuna işaret eden Ünal, "Çocuklarımız, gençlerimiz eğitim öğretim döneminde bütün enerjilerini derslere harcadı. Şimdi de 3 aylık tatile çıkacaklar. Bu süreçte başta çocuklarımıza, ailelerine ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından sınıfları gezen Ünal ve Mete, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi.

        - Tokat

        Tokat ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 102 bin 525 öğrenciye karneleri verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Ormanbeyli Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        ​​​​​​​Kır, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, tatilde bol bol dinlenmeleri ve boş zamanlarında kitap okumalarını tavsiye etti.

        - Sinop

        Sinop'ta 32 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Kent genelinde 158 okulda düzenlenen programlarla karnelerini alan öğrenciler, yaz tatiline girdi.

        Lala İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Mustafa Özarslan, eğitim öğretim yılını sorunsuz şekilde geride bıraktıklarını söyledi.

        Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenleri tebrik eden Özarslan, öğrencilere iyi tatiller diledi.

        Özarslan, konuşmasının ardından öğrencilere karnelerini verdi.

        - Çankırı

        Çankırı'da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören 26 bin 367 öğrenci, karnelerini aldı.

        Karatekin İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Mustafa Fırat Taşolar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Karneleri dağıtan Taşolar ile beraberindekiler, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Karne dağıtım töreninin ardından öğrencilere dondurma ikram edildi.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan 53 bin 353 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Vali Meftun Dallı, Gazipaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile okulu ziyaret eden Dallı, 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerle sınıflarında bir araya geldi.

        Dallı, öğrencilerle sohbet ederek, "Tatilde kitap okumayı ihmal etmeyin, arkadaşlarınızla oyunlar oynayın. Akrabalarınızı ve sevdiklerinizi ziyaret edin. Zaman hepimizin en kıymetli hazinesi, onu çok güzel kullanalım." tavsiyesinde bulundu.

        Daha sonra öğrencilerin karneleri ve hediyeleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü

        Benzer Haberler

        Alaçam ilçesinde 2 bin 411 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi
        Alaçam ilçesinde 2 bin 411 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi
        Samsun'da YKS'ye girecek öğrencilere "19 Mayıs Lisesi" uyarısı
        Samsun'da YKS'ye girecek öğrencilere "19 Mayıs Lisesi" uyarısı
        Samsun'da 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da kurusıkı tabancayı silaha dönüştüren 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kurusıkı tabancayı silaha dönüştüren 2 zanlı yakalandı
        Havza'da 5 bin 550 öğrenci karne aldı
        Havza'da 5 bin 550 öğrenci karne aldı
        Hollywood'un romantik komedisi "Singin' in the Rain" müzikali sanatseverler...
        Hollywood'un romantik komedisi "Singin' in the Rain" müzikali sanatseverler...