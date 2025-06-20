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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli sahte içki operasyonunda yakalanan 10 zanlı serbest

        Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 08:47 Güncelleme: 20.06.2025 - 08:47
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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli sahte içki operasyonunda yakalanan 10 zanlı serbest
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        Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, M.U (47), O.T. (24), Y.T. (25) ve C.O. (25) ise adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan C.O'nun Mardin Adliyesi’nden SEGBİS aracılığıyla ifade verdiği öğrenildi.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 18 Haziran'da Samsun merkezli İstanbul, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Mardin, Ordu ve İzmir'de düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adreslerde toplam 12 ton 178 litre etil alkol ve çeşitli malzeme ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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