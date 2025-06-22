Yakakent'te Narko Alan Uygulamasında sentetik ecza ile bıçak ele geçirildi
Samsun'un Yakakent'te Narko Alan Uygulamasında sentetik ecza ile 2 bıçak ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent'te Narko Alan Uygulamasında sentetik ecza ile 2 bıçak ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen Narko Alan Uygulaması gerçekleştirildi.
Ekipler, 9 sentetik ecza ile 2 bıçak ele geçirdi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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