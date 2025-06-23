GRAFİKLİ - Uzmanlardan boğulma vakalarının önüne geçmek için önemli uyarılar

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ/İLYAS GÜN - Yaz mevsiminde boğulma vakalarının önüne geçmek için uzmanlar, rüzgarlı havalarda, yasak yerlerde ve cankurtaran bulunmayan noktalarda denize girilmemesi, akıntıya kapılınca panik yapılmaması, suyun üzerinde kalmaya çalışarak kıyıya paralel yüzülmesi uyarısında bulundu.

Karadeniz'de boğulma vakalarına ilk sırada rip akıntıları neden olurken, üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşların dikkat etmesi gereken kurallar sıralandı.

Uzmanların hayat kurtaracak uyarılarından bazıları şöyle:

- Uyarı levhalarına dikkat edin

- Denize girmenin yasak olduğu yerlerde kesinlikle suya girmeyin

- Rüzgarlı havalarda, denizin dalgalı olduğu anlarda, cankurtaran bulunmayan sahillerde denize girmeyin

- Akıntıya kapıldığınızda panik yapmayın

- Suyun üzerinde kalmaya çalışın

- Rip akıntısı (çeken akıntı) kıyıdan açığa doğru çekildiği için kıyıya doğru değil, denize paralel yüzün

Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktalar ise şöyle:

- Tek başınıza yüzmeye gitmeyin, yardım alabileceğiniz kıyıda sizi bekleyenler veya gözleyenler olsun

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzun, AA muhabirine, rip akıntılarının özellikle kumsal kıyılarda deniz suyunun açığa doğru dönerken zemindeki kumları da bulandıran bir akıntı olduğu için "kum göçmesi" olarak bilindiğini söyledi.

Akıntıya kapılan insanların "Beni yakaladı, şimdi aşağı çekecek ve boğacak" diye düşündüklerini belirten Uzun, "Bu akıntılar derine doğru çekmez açığa doğru çeker. Bunun için de bunlara 'çeken akıntı' adı veriliyor." dedi.

Denizlerdeki rip akıntısının yeteri kadar bilinmemesi ve rüzgarlı ve dalgalı havalarda denize girilmesi sonucu her yıl boğulma vakalarının yaşanabildiğine işaret eden Uzun, bu konuda vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Uzun, "Rip akıntıları kıyıdan açığa doğru hareket eden, genişliği birkaç metre ile 15-20 metre arasında, uzunluğu ise en fazla 300-400 metre sonra son bulan akıntılardır. Rip akıntıları oldukça hızlı ve kısa süreli akıntılardır." ifadelerini kullandı.