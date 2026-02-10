Canlı
        Samsun Haberleri

        Samsun'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 22:13 Güncelleme: 10.02.2026 - 22:13
        Samsun'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'un Terme ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Mert K.'nın (24) kullandığı 42 ADL 500 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Karacalı mevkisinde kontrolden çıktı.

        Refüje aşarak karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki Celalettin D. idaresindeki 55 AIC 911 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Onur K. (27) yaralandı.

        Bölgeye, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada bir süre kapanan Ordu istikametindeki kara yolu, araçlar kaldırıldıktan sonra normale döndü.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

