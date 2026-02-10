Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 23:22 Güncelleme: 10.02.2026 - 23:22
        Samsun'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Atatürk Bulvarı'nda 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 panelvanının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa K. sağlık ekiplerince kentteki hastaneye kaldırıldı.

        Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı bulvarda, araçların çekiciyle kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

