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        Samsun'daki Gençlik ve Spor Festivali kapsamında Yeşilay stant açtı

        Samsun'daki Gençlik ve Spor Festivali kapsamında Yeşilay stant açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 23:32 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:37
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        Samsun'daki Gençlik ve Spor Festivali kapsamında Yeşilay stant açtı
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        Samsun'daki Gençlik ve Spor Festivali kapsamında Yeşilay stant açtı.

        Atakum Çobanlı İskelesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlendi.

        Festivalde Yeşilay stant açıldı.

        Badminton ve pickleball'a, ok atışlarından basketbola, şişme çocuk oyunları ve tramboline kadar pek çok etkinlik düzenlendi. Masa oyunları ile akıl ve zeka oyunları da festivalde ilgi gördü.

        Tüm gün boyunca çocuklar ve yetişkinler alanda çeşitli oyunlarla eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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