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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneledi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" çocuk oyununu beğeniye sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:19 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:25
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneledi
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" çocuk oyununu beğeniye sundu.

        Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahnelendi.

        Eserin koreografisini Özgün Barılı, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekorunu Hakkı Kandır, video projeksiyonunu Murat Turgut, ışığını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

        Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

        Çocukların ilgi gösterdiği oyun, yarın saat 11.00'de yeniden sahnelenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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