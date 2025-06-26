Samsun'da konserde çıkan kavgada biri polis 2 kişi bıçaklandı
Samsun'da düzenlenen konserde çıkan kavgada biri polis 2 kişi bıçaklandı.
Samsun'da düzenlenen konserde çıkan kavgada biri polis 2 kişi bıçaklandı.
Batı Park’ta sahne alan sanatçı Merve Özbey’in konserinde yaklaşık 10 kişi arasında kavga çıktı.
Görevli polislerin olaya müdahale ettiği sırada M.B.B. (17), A.C.E'yi (16) bacağından bıçakladı. Bu esnada M.B.B, elindeki kesici aleti savururken polis memuru E.H'yi sırtından yaraladı.
Ekipler, M.B.B'yi suç aletiyle yakaladı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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