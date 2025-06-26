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        Samsun'da konserde çıkan kavgada biri polis 2 kişi bıçaklandı

        Samsun'da düzenlenen konserde çıkan kavgada biri polis 2 kişi bıçaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 00:21 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:21
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        Samsun'da konserde çıkan kavgada biri polis 2 kişi bıçaklandı
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        Samsun'da düzenlenen konserde çıkan kavgada biri polis 2 kişi bıçaklandı.

        Batı Park’ta sahne alan sanatçı Merve Özbey’in konserinde yaklaşık 10 kişi arasında kavga çıktı.

        Görevli polislerin olaya müdahale ettiği sırada M.B.B. (17), A.C.E'yi (16) bacağından bıçakladı. Bu esnada M.B.B, elindeki kesici aleti savururken polis memuru E.H'yi sırtından yaraladı.

        Ekipler, M.B.B'yi suç aletiyle yakaladı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. ﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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