Samsun'da "Belgeselin Omurgası Suha Arın Sineması Üzerine" söyleşisi düzenlendi

"Belgeselin Omurgası Suha Arın Sineması Üzerine" adlı kitabın odağında gerçekleştirilen söyleşide, kitabın derleyicisi Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Aytekin ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Oktan konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşi, Eflatun Kitap Kafe ile Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD) iş birliğinde yapıldı.

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