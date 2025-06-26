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        Samsun'da "Belgeselin Omurgası Suha Arın Sineması Üzerine" söyleşisi düzenlendi

        Samsun'un Atakum ilçesinde, 21 yıl önce yaşamını yitiren Türk belgesel sinemasının öncülerinden Suha Arın'ın belgesellerinin ele alındığı söyleşi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 20:50 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:50
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        Samsun'da "Belgeselin Omurgası Suha Arın Sineması Üzerine" söyleşisi düzenlendi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde, 21 yıl önce yaşamını yitiren Türk belgesel sinemasının öncülerinden Suha Arın'ın belgesellerinin ele alındığı söyleşi gerçekleştirdi.

        Söyleşi, Eflatun Kitap Kafe ile Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD) iş birliğinde yapıldı.

        "Belgeselin Omurgası Suha Arın Sineması Üzerine" adlı kitabın odağında gerçekleştirilen söyleşide, kitabın derleyicisi Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Aytekin ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Oktan konuşmacı olarak yer aldı.

        Etkinliğin sonunda katılımcılar, yazarlara kitaplarını imzalattı.

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