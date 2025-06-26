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        Samsun merkezli 13 ilde "müstehcenlik" operasyonunda 43 şüpheli yakalandı

        Samsun merkezli 13 ilde müstehcenlik suçuna yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 22:00 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:00
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        Samsun merkezli 13 ilde "müstehcenlik" operasyonunda 43 şüpheli yakalandı
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        Samsun merkezli 13 ilde müstehcenlik suçuna yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir sosyal medya ağında grup kurarak çocuk pornografisi içeren görüntü satışı ve alışı ile depolaması yaptığı tespit edilen 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğünce "müstehcenlik" suçuna yönelik 13 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 43 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Soruşturma kapsamında 5 firarinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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