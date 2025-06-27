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        Bafra'da "Gazze'nin Sesi Ol" fotoğraf sergisi açıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde "Gazze'nin Sesi Ol" fotoğraf sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:04 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:04
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        Bafra'da "Gazze'nin Sesi Ol" fotoğraf sergisi açıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde "Gazze'nin Sesi Ol" fotoğraf sergisi düzenlendi.

        Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonu ile Cumhuriyet Meydanı'nda İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçuna dikkati çekmek, Filistin halkının sesi olmak ve yapılan zulmü unutturmamak amacıyla "Gazze’nin Sesi Ol" fotoğraf sergisi açıldı.

        Sergide, 7 Ekim 2023'ten bu güne Gazze’de yaşanan insanlık dramını gözler önüne seren fotoğraflar yer aldı.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sergide Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çektiklerini dile getirerek, "Zulme karşı sessiz kalmıyoruz. Sessiz kalmak, yaşananlara ortak olmak demektir. Gazze’de her gün insanlık suçu işleniyor. Siyonist İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistinli kardeşlerimize yönelik her türlü soykırım politikasını lanetliyorum. Soykırım nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, savaşın bir an önce son bulmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Filistin için, adalet ve insanlık için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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