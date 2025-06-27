Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Taksirle yaralama dosyasındaki 57 kişi çocuk evlerine 500 bin liralık bağış yaparak uzlaştı

        Samsun'da, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçuna ilişkin 57 kişinin yer aldığı uzlaştırma dosyası kapsamında, 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi'ne bağış yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:13 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksirle yaralama dosyasındaki 57 kişi çocuk evlerine 500 bin liralık bağış yaparak uzlaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçuna ilişkin 57 kişinin yer aldığı uzlaştırma dosyası kapsamında, 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi'ne bağış yapıldı.

        Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan oluşan dosya kapsamında 8 uzlaştırmacı görev aldı.

        Toplumsal barış ve kalkınmaya katkı sunmak amacıyla 57 kişinin uzlaştırıldığı dosyada, yaşları 0-18 arasında değişen 92 çocuğun barındığı Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağış kararı alındı.

        Kurumla görüşme yapılarak toplam 500 bin lira değerinde su sistemleri için genleşme tankı, kum filtre sistemi, 10 baza, 10 yatak, çim biçme makinesi, 5 telsiz telefon, 20 futbol topu, 10 basketbol topu, 20 voleybol topu, 3 voleybol filesi, 5 çift kaleci eldiveni, elektrikli süpürge ile çamaşır makinesi alındı.

        Ayrıca, bir yıl boyunca çocuk evlerinde bulunan çocukların doğum günlerinin kutlanması için müzik grubu hizmetinin de satın alınması kararlaştırıldı.

        Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde düzenlenen törenle alınan malzemeler kuruma bağışladı. Dosya kapsamında, haziran ayında doğan çocukların doğum günü de kutlandı.

        Törende konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, hukukun amacının yalnızca suçluya ceza vermek değil, aynı zamanda toplumsal düzeni sağlamak ve bozulan barışı onarmak olduğunu söyledi.

        Anadolu kültüründe var olan "gönül alma", "barıştırma", "helalleşme" gibi mağdurun rızası alınarak barışın sağlanması gibi geleneklerden feyz alan adalet anlayışının kurumsallaştırılması ile oluşan uzlaştırma biriminin alternatif çözüm yollarının kapılarını açtığını anlatan Kılıç, "Uzlaştırma, yalnızca yasal bir prosedür değil, aynı zamanda vicdan mekanizmasıdır. Mağdura kendini ifade etme, faile ise pişmanlık duyma, sorumluluk alma ve toplumla yeniden barışma imkanı sunar. Böylece adalet sistemi yalnızca soğuk yargılamalarında değil, insanı dokunuşların da merkezinde yer alır." dedi.

        Son 5 yılda sadece Samsun Adliyesi'nde 12 bin dosyada uzlaşma sağlandığına dikkati çeken Kılıç, "Bu bağlamda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu bünyesinde görev alan uzlaştırmacılarımızla LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, AFAD, Türk Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve TEMA Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşuna maddi bağış yapılması neticesinde 2024 yılında 266 bin, 2025 yılında ise 163 bin lira bağış gerçekleştirilerek toplumsal kalkınmaya fayda sağlanmıştır." diye konuştu.

        Kılıç, ayrıca Samsun'daki çocuk bakım ve sevgi evleri, huzurevleri, köy okullarına eşya ile çeşitli materyallerin de bağışlandığını belirtti.

        Dosyadaki 57 kişinin uzlaşma ile el sıkışarak 92 çocuğa merhem olduğunu vurgulayan Kılıç, "Sevgi ile büyüyen çocuklarımızın geleceğini aydınlatma adına bu edimin gerçekleşmesinde söz sahibi olan müştekilerimize, emeği geçen uzlaştırmacılarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Programa Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcıları Sedat Turan ve Nurullah Durak, Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mehmet Akif Zengin ile kurum personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Rize'de haziran sonunda kaydedildi!
        Rize'de haziran sonunda kaydedildi!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Bafra'da "Gazze'nin Sesi Ol" fotoğraf sergisi açıldı
        Bafra'da "Gazze'nin Sesi Ol" fotoğraf sergisi açıldı
        Atakum İstiklal Mahallesi'nden Ayvacık'a gezi düzenleniyor
        Atakum İstiklal Mahallesi'nden Ayvacık'a gezi düzenleniyor
        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" eserini sanatseverlerle buluşturd...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" eserini sanatseverlerle buluşturd...