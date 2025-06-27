Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Aramada bir ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 38 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda üç adreste arama yapıldı.

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