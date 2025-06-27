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        Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:12 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:33
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        Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı
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        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı.

        Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 9 kulüpten 66 sporcu katılıyor.

        Turnuvanın ilk gününde sporcular, eleme atışları gerçekleştirdi.

        Bowling Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hale Güngör, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kulüpler Arası Türkiye Bowling Şampiyonası'nın 2025 yılı içinde yaptıkları son turnuva olduğunu söyledi.

        Turnuvaya güzel başladıklarını belirten Güngör, "Bowling sporuna her geçen gün gençlerimiz yoğun ilgi göstermektedir. Gençlerin başarılar kazanması bizleri de mutlu ediyor. Türkiye, bu yıl 2 uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Gençlerimiz madalya kazandı. Gençlerin geleceğinin parlak olduğu ben görüyorum." dedi.

        Şampiyona, 29 Haziran'da sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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