Şarkıcı Haluk Levent, Samsun'da konser verdi

Konserde Haluk Levent, "Aşkın Mapushane", "Ankara", "Bu Şehir", "Zor Aşk" gibi şarkılarının yanı sıra "Annemin sevdiği türküler" dediği "Bahçe Duvarından Aştım", "Halimem" gibi türküleri de seslendirerek Samsunluları coşturdu.

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