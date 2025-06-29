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        1965 Samsunspor Derneği 5. yılını kutladı

        1965 Samsunspor Derneği, kuruluşunun 5. yıl dönümünü düzenlenen programla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 16:18 Güncelleme: 29.06.2025 - 16:18
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        1965 Samsunspor Derneği 5. yılını kutladı
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        1965 Samsunspor Derneği, kuruluşunun 5. yıl dönümünü düzenlenen programla kutlandı.

        Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü ve 1965 Samsunspor Derneği’nin 5. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programda, 20 Ocak 1989'da yaşanan elim kazada hayatını kaybeden futbol şehitleri, Samsunspor’a gönül vermiş ve hayatını kulübe adamış yöneticiler, taraftarlar ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programın açılış konuşmasını yapan 1965 Samsunspor Derneği Başkanı Çağdaş Yıldırım, kutlama programına katılan dernek üyelerine ve Samsunsporlulara teşekkür etti.

        Yemek ikramının ardından müzik grubu sahne aldı, çocuklar için hazırlanan oyun alanında oyun ablası ve palyaço eşliğinde eğlenceli zaman geçiren çocuklar, yüz boyama, boyama etkinliği, dans gibi birçok aktivite gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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