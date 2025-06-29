Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da sona erdi

Tüm seriler erkeklerde Ankara Bowling Kulübü sporcusu Cemal Batu Pınar, tüm seriler kadınlarda Bowling Akademi Spor Kulübü sporcusu Gülhanım Birinci altın madalya aldı.

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