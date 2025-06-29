"Senforock Orkestrası" Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı

Sanatseverler de zaman zaman parçalara eşlik etti ve ayakta alkışladı.

Şef Musa Göçmen yönetimindeki orkestra, Metallica, Europe, Deep Purple, Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Üç Hürel ve Fikret Kızılok'un klasikleşen şarkılarını senfonik ezgilerle seslendirdi.

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