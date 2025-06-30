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        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 23:19 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:19
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        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Fatih Mahallesi Özbek Sokak'ta, A.D. (22) ile İ.Ç. (28) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, tabancayla İ.Ç'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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