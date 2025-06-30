Samsun'da şehit aileleri ve gaziler için aşure etkinliği

Etkinliğe, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Teğmen Mücahit Serkan Köklü de katılım gösterdi.

Dernek Başkanı Arife Gülal, şehitlerin ve gazilerin aziz hatırasını yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla etkinliğini düzenlediklerini ifade ederek, "Halkımızın gösterdiği ilgi ve dualar bizlere güç veriyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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