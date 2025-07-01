Samsun'da 19 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Adreste yapılan aramada 19 bin 200 doldurulmuş makaron​​​​​​​ ile 70 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

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