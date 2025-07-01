Samsun'da bir kadını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Atakum ilçesinde 7 Şubat 2024 tarihinde, ikamet ettiği apartmanda Murat D'nin silahlı saldırısına uğrayan Muradiye Terzi (31), ağır yaralı halde kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde hayatını kaybetmişti.

Maktulle ilişkisinin olduğunu öne süren Murat D, "Birlikteliğimiz bulunuyordu. Ev kiralarını ben ödüyordum. Aramız bozulunca parayı geri istedim. Arabayı da ona ben aldım, zarar vermedim. Tartıştık." dedi.

Muradiye Terzi ile Murat D. arasında daha önceden "hakaret, mala zarar verme, tehdit, ısrarlı takip, şantaj" suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirildi.

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