Samsun'da 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Ş.A'yı (63) Kızlan Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.