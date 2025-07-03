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        Havza Belediye Başkanı İkiz matem orucu iftarına katıldı

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile belediye meclis üyeleri, muharrem ayı içinde tutulan matem orucu iftarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 09:14 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:14
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        Havza Belediye Başkanı İkiz matem orucu iftarına katıldı
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        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile belediye meclis üyeleri, muharrem ayı içinde tutulan matem orucu iftarına katıldı.

        On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı Havza Cemevi'nde Turan ailesi tarafından düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı İkiz ile Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, Değirmenüstü Mahallesi Muhtarı Murat Orar, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse ile vatandaşlar katıldı.

        İftar öncesi Sivas'taki eski Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler anıldı.

        İftarın ardından Alevi dedesi Coşkun Kaya tarafından dua edildi.

        İkiz, muharrem ayının ülkeye ve İslam alemine hayır ve güzellikler getirmesini temenni etti.

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