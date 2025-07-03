Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 116 kök kenevir bitkisi, 111 uyuşturucu hap, 24,25 gram sentetik uyuşturucu ile 19 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

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