Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silah ticareti yapan ve taşıyan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Takip edilen şüpheli S.Y'yi durduran ekipler, yaptıkları aramada ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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