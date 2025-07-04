Samsun'da bir apartmanın otopark duvarı sağanak nedeniyle yıkıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmana ait otoparkın duvarı yağış nedeniyle çöktü.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmana ait otoparkın duvarı yağış nedeniyle çöktü.
Samsun'da gece başlayan ve sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3216. Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkının duvarı sağanak nedeniyle yıkıldı.
Otoparkta hasar meydana geldi.
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