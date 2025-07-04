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        Karadeniz'de sağanak sonrası denizin rengi "kahverengi" oldu

        Karadeniz'de etkili olan sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:11
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        Karadeniz'de sağanak sonrası denizin rengi "kahverengi" oldu
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        Karadeniz'de etkili olan sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.

        Samsun'un Atakum açıklarında sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası deniz farklı renklere büründü.

        Denizin plaja yakın bölümleri kahverengiye dönüşürken sahile uzak bölgelerde ise mavi ve turkuaz renkler hakim oldu.

        Sahilde yürüyüş yapanlar, farklı renklere bürünen denizin fotoğrafını çekti.

        Mavi, turkuaz ve kahverengi tonlarının hakim olduğu Karadeniz, dronla da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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