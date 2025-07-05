Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yeşilay ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliği toplantısı yapıldı

        Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay Samsun Şubesi arasında iş birliği toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 12:58 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliği toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay Samsun Şubesi arasında iş birliği toplantısı düzenlendi.

        Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, YEDAM Karadeniz Bölge Koordinatörü sosyal hizmet uzmanı Betül Turan Esen, klinik psikolog Nurhanım Gençtürk, şube sorumlusu Ceyda Taşdemir katıldı.

        Toplantıda, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler ve ailelerine yönelik bağımlılık danışmanlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, YEDAM'a yönlendirme süreçleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Baraj gölünde 100'er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladılar
        Baraj gölünde 100'er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladılar
        Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da devrilen süt toplama aracındaki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen süt toplama aracındaki 2 kişi yaralandı
        Kamyon şarampole yuvarlandı; 2 yaralı
        Kamyon şarampole yuvarlandı; 2 yaralı
        Samsun'da jandarma binasının bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yara...
        Samsun'da jandarma binasının bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yara...