Vezirköprü'de yangın çıkan kilerde hasar oluştu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yangın çıkan kilerde hasar meydana geldi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yangın çıkan kilerde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Öğürlü Mahallesi'nde Hüseyin Yalçın'a (55) ait evin yanında bulunan kilerde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, mahallede sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu kilerde hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.