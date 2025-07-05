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        Samsunspor, İsveçli futbolcu Joe Mendes ile prensip anlaşmasına vardı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli sağ bek Joe Mendes ile prensip anlaşmasına vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 23:41 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:41
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        Samsunspor, İsveçli futbolcu Joe Mendes ile prensip anlaşmasına vardı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli sağ bek Joe Mendes ile prensip anlaşmasına vardı.

        Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 60'ıncı yılını kutlayan Samsunspor'un Joe Mendes ile her konuda anlaştığını duyurdu.

        Sosyal medya hesabından çilek ile çekilmiş fotoğrafını yayımlayan Yıldırım, "Favori meyvemiz de inşallah pek yakında yola çıkacak." diyerek oyuncuyu transfer edecekleri müjdesini verdi.

        22 yaşındaki Joe Mendes, geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Basel'de 29 maçta görev yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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