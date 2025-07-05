Samsunspor, İsveçli futbolcu Joe Mendes ile prensip anlaşmasına vardı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli sağ bek Joe Mendes ile prensip anlaşmasına vardı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli sağ bek Joe Mendes ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 60'ıncı yılını kutlayan Samsunspor'un Joe Mendes ile her konuda anlaştığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından çilek ile çekilmiş fotoğrafını yayımlayan Yıldırım, "Favori meyvemiz de inşallah pek yakında yola çıkacak." diyerek oyuncuyu transfer edecekleri müjdesini verdi.
22 yaşındaki Joe Mendes, geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Basel'de 29 maçta görev yaptı.
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