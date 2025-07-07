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        Ladik'te iki kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:19
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        Ladik'te iki kazada 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 55 ASF 552 plakalı otomobil ile 19 ACG 976 plakalı otomobil, Terminal Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada araçlardan birinde bulunan ve yaralanan 5 aylık hamile M.S, Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bahşi Mahallesi'nde ise Emir K. (83), kullandığı traktörle bisiklet sürücüsü Ömer Fazıl S'ye çarptı.

        Yaralanan Ömer Fazıl S, kaldırıldığı Ladik Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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