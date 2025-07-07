Ladik'te iki kazada 2 kişi yaralandı

Yaralanan Ömer Fazıl S, kaldırıldığı Ladik Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 55 ASF 552 plakalı otomobil ile 19 ACG 976 plakalı otomobil, Terminal Kavşağı'nda çarpıştı.

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