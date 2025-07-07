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        Yakakent ilçesinde düzenlenen YazFest Festivali iptal edildi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen YazFest Festivali'nin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen askerlerin şehit olması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:23 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:23
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        Yakakent ilçesinde düzenlenen YazFest Festivali iptal edildi
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen YazFest Festivali'nin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen askerlerin şehit olması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Yakakent Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede 5-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenen YazFest Festivalinin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen askerlerin şehit düşmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine de başsağlığı dileğinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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