Yakakent ilçesinde düzenlenen YazFest Festivali iptal edildi

Açıklamada, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine de başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Yakakent Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede 5-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenen YazFest Festivalinin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen askerlerin şehit düşmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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