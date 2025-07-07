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        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 23:12 Güncelleme: 07.07.2025 - 23:12
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda F.Y'nin (24) adresine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tüfek ve 6 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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