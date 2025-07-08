Samsun'da denizde alabora olan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Bölgeye ulaşan ekipler, denizde 5 kazazede ve ters dönmüş vaziyetteki tekneyi tespit etti.

Atakum ilçesi Çakırlar Mahallesi açıklarında bir teknenin alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

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