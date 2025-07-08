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        Samsun'da denizde alabora olan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

        Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında denizde alabora olan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:49
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        Samsun'da denizde alabora olan teknedeki 5 kişi kurtarıldı
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        Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında denizde alabora olan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

        Atakum ilçesi Çakırlar Mahallesi açıklarında bir teknenin alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, denizde 5 kazazede ve ters dönmüş vaziyetteki tekneyi tespit etti.

        Cankurtaranlar tarafından kazazedeler kurtarıldı.

        Kurtarılanların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kısmen batan sandal kıyıya çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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