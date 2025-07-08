Alaçam'da 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ve ailelerine ziyaret

Samsun’un Alaçam ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanların kabirleri ve aileleri ziyaret edildi.

Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, 15 Temmuz şehitleri Muhammet Ali Aksu ile Sevgi Yeşilyurt’un ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından Doyran Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta Muhammet Ali Aksu’nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Kaymakam Kayabaşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve ailelerine devletin desteğini bir kez daha ifade etmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şehit ailelerimiz, milletimizin ve devletimizin en kıymetli emanetlerindendir." dedi.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ve şehit yakınları katıldı.