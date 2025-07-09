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        Kaymakam Beyazıt'tan yaz Kur'an kurslarına ziyaret

        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Müftülüğü koordinesinde açılan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:09
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        Kaymakam Beyazıt'tan yaz Kur'an kurslarına ziyaret
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        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Müftülüğü koordinesinde açılan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Kurs ortamını inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Beyazıt, gençlerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle erken yaşta tanışmasının önemine değindi.

        Beyazıt, "Bu kurslar çocuklarımızın hem dini hem de ahlaki gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Emeği geçen tüm din görevlilerimize ve Müftülüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

        Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Beyazıt, sorularını da yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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