Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Nur K. (23) idaresindeki 55 AOT 912 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Hürriyet Bulvarı Kavşağı'nda tramvay yolundaki betona çarpması sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki kardeşi İpek K. (14) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.
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