Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da orman yangını riskine karşı ekipler vatandaşlara uyarıda bulunuyor

        Yaz mevsiminin gelmesiyle artan orman yangını riskine karşı Samsun'un Havza ilçesinde orman yangınlarına yönelik uyarılarda bulunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:06 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da orman yangını riskine karşı ekipler vatandaşlara uyarıda bulunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yaz mevsiminin gelmesiyle artan orman yangını riskine karşı Samsun'un Havza ilçesinde orman yangınlarına yönelik uyarılarda bulunuluyor.

        Havza Orman İşletme Şefliği ve Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi ekipleri, özellikle ormanlık alanlara yakın yaşayanlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

        Ekipler tarafından 19 Mayıs Mahallesi ve Yeni Mahallede Kılavuz Ormanı yakınlarında ikamet edenler ziyaret edilerek, bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.

        Bilgilendirmede vatandaşlara ormana giriş yasağı, anız ve bahçe atıklarının yakılmaması, sigara izmariti atılmaması, orman yangınlarının 112'ye bildirilmesi konusunda bilgi verildi.

        Orman İşletme Şefliği ve polisler, "Yangın çıkmadan alınan önlemler en etkili savunmadır. Yeşil vatanın güzelliklerinin keyfini çıkarmak senin de hakkın ama lütfen ormanda ateşli piknik yapma. Duman ve ateş gördüğünde 112'ye ihbar et." uyarılarında bulundu.

        Ekipler, ilçe merkezinde Kevser Parkı'nda da vatandaşları orman yangılarına karşı uyararak broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        "Kim Yong-un'un dedesi Japonya'da kaçakçıydı" iddiası
        "Kim Yong-un'un dedesi Japonya'da kaçakçıydı" iddiası
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        Tarım ihracatçılarından kredi borcunda erteleme talebi
        Tarım ihracatçılarından kredi borcunda erteleme talebi
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi

        Benzer Haberler

        Ayvacık, kampseverlerin gözdesi oldu
        Ayvacık, kampseverlerin gözdesi oldu
        Doç. Dr. Baytut: Müsilaj, ekolojik bir deniz felaketidir
        Doç. Dr. Baytut: Müsilaj, ekolojik bir deniz felaketidir
        Tartıştığı kişiyi iki kez otomobille üzerinden geçerek öldürdü; 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi iki kez otomobille üzerinden geçerek öldürdü; 4 gözaltı
        Samsun'da otomobille üzerinden geçilen kişi kaldırıldığı hastanede öldü
        Samsun'da otomobille üzerinden geçilen kişi kaldırıldığı hastanede öldü
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü