Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Karadeniz ekibinin parkurlu ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, pas, dayanıklılık koşusu, orta ve şut çalışmalarıyla son buldu.
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